Disneys Wish har en skuffende debut i USA

Disneys Wish har ikke fått den beste starten på den amerikanske kinodagen. På åpningsdagen onsdag spilte den inn 8,3 millioner dollar og forventes å generere 37 millioner dollar innen helgen er omme. Det er ingen imponerende debut, spesielt ikke med tanke på budsjettet på 200 millioner dollar.

Når det er sagt, klarte den likevel å toppe billettinntektene for dagen, og den overgikk den andre nykommeren Napoleon fra Apple Original Productions. Napoleon spilte inn 7,7 millioner dollar på onsdag og forventes å runde av uken med over 30 millioner dollar. Dette er nok en skuffelse for kinobesøket denne uken, ettersom den også hadde et budsjett på 200 millioner dollar.

Skuffende kinoresultater har ikke vært noe nytt for Disney i 2023. Indiana Jones and the Dial of Destiny endte på 384 millioner dollar, noe som bare er litt over budsjettet på 300 millioner dollar. The Haunted Mansion var nok en kinobombe, da den spilte inn 117,5 millioner dollar sammenlignet med budsjettet på 150 millioner dollar.