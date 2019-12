Disney-sjef tror ikke på flere Star Wars-trilogier etter denne

Disneys planer for Star Wars-universet etter det avsluttende kapitlet i Skywalker-sagaen, som har premiere i dag, ser ut til å være litt løse. I flere omganger har det blitt avslørt at blant annet Rian Johnson skal jobbe på et større prosjekt innenfor universets rammer, men det ser ut til at ideen om hele trilogier har blitt skrotet nå.

I et intervju med Variety forteller Disenys CEO Bob Iger nemlig at selv om han ikke vet det helt konkret, så er det usannsynlig at de vil benytte seg av et trilogiformat fremover. I stedet vil de lage enkeltstående filmer, som så kanskje kan få etterfølgere.

"I don't know about that. [Kennedy] and I have said, 'Well, maybe trilogies are too hard, so maybe we'll make one film and then a sequel,' but we don't know."

Det er en helt måte å fortelle historier på, og vil bety at vi vil se flere separate historier.