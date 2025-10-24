Dispatch og Warner Bros. er temaene i ukens The Gamereactor Show

HQ

TGIF, ikke sant! Helgen er nesten her, så hvorfor ikke cruise inn i noen dager med salig avslapning ved å se en ny episode av The Gamereactor Show?

I den 71. episoden av showet bruker Alex og jeg tiden vår på noen forskjellige temaer. Til å begynne med diskuterer vi AdHoc Studios Dispatch, med Alex som deler en mini-anmeldelse i gang av spillet som deler mye inspirasjon fra Telltale fra gamle dager.

Etter dette snakker vi om alt Warner Bros. og hvordan det at produksjonstitanen er til salgs er en enorm avtale, selv om det kanskje ikke resulterer i et fullstendig salg. Vi deler hva vi tror kan skje som en del av dette enorme øyeblikket.

Og utover dette snakker vi også kort om Ubisoft og den siste kontroversen, Star Wars og den en gang mulige Ben Solo -filmen, og mer. Sjekk ut den siste episoden av showet nedenfor eller på din foretrukne podcastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.