November byr ikke kun på store spillanseringer, men også store kinofilmer. Ridley Scott utgir blant annet House of Gucci og Marvels Eternals er endelig klar. Vi har samlet alle de store filmslippene i videoen nedenfor, merk at vi snakker om Ghostbusters: Afterlife her, men den har dessverre ikke premiere før 3. desember her til lands.