Disse filmene og seriene kommer til Disney+ i februar

Vi nærmer oss altså allerede en ny måned, og i kjent stil har Disney bestemt seg for å være tidlig ute med å avsløre hva som legges til på Disney+. Flere av godbitene visste vi allerede om, men det er et par gledelige overraskelser også. Samtidig er det lov å håpe at Spider-Man: No Way Home plutselig dukker opp. Her er i alle fall alt som foreløpig skal komme til Disney+ i februar:

Serier den 2. februar





High Fidelity - Sesong 1



Pam & Tommy - Sesong 1 med ny episode hver uke



Redningen - Sesong 1



Storm Rising - Sesong 1



Ta det på sparket - Sesong 2



Filmer den 4. februar





Barnepiken



Den fantastiske Mikkel Rev



Indias ville leoparder



Kattekriger: Løve mot gepard



Mann mot puma



Menneske mot løve



Torn



Virkelighetens svarte panter



Film den 9. februar





The Making of Hawkeye



Serier den 9. februar





Fresh Off the Boat - Sesong 1 - 6



It's Always Sunny in Philadelphia - Sesong 15 med to nye episoder hver uke



Predator Bloodlines - Sesong 1



Raven's Home - Sesong 4



Verdens dødeligste slanger - Sesong 1



Filmer den 11. februar





2000-tallets største tragedier



Disney's Descendants - Det kongelige bryllup



I Origins



Marley & Me



Namibia, Kjempenes rike



Filmer den 16. februar





BLACKPINK: The Movie



The French Dispatch



The Making of Eternals



Serier den 16. februar





Diktatorenes teknikker - Sesong 1



Harrow - Sesong 3



Vampyrina - Sesong 3



You're the Worst - Sesong 1 - 5



Filmer den 18. februar





Alvin og gjengen



Alvin og gjengen 2



Alvin og gjengen 3: Chip-o-hoi



Alvin og gjengen: I farta



Mikkes vidunderlige vinter



Virus Hunters



Film den 23. februar





The King's Man



Serier den 23. februar





Cake - Sesong 1 - 4



Darkwing Duck - Sesong 1 og 2



Familien Proud: stoltere og sterkere - Sesong 3 med ny episode hver uke



Find Me in Paris - Sesong 3



Hvordan vinne i alt - Sesong 1



Richard Hammonds Reise inn i ingeniørkunstens verden - Sesong 1 og 2 med ny episode hver uke



Spidey og hans fantastiske venner - Sesong 1 nye episoder



Filmer den 25. februar





High Strung



Keeping Up with the Joneses



No Exit



Nord-Korea fra innsiden: Da og nå



Nord-Korea og de olympiske leker



Ungkarsfesten



