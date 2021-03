Disse indiespillene gleder vi oss til i mars og april

Du ser på Annonser

Du har sikkert allerede ganske god oversikt over lanseringer av de største spillene de kommende månedene, og kanskje til og med forhåndsbestilt noen av dem. Men de representerer bare en liten del av spillene som kommer, og indiespill har dessverre en tendens til å bli oversett.

Derfor har vi laget en videoserie vi kaller Indie Dependent, der vi går igjennom indiespillene vi gleder oss mest til i måneden som kommer. I denne videoen ser vi nærmere på Dandy Ace, Kaze and the Wild Masks, The Binding of Isaac: Repentance og Wardens. Ta en kikk selv nedenfor.

Har du noen indiespill du ser fram til i nærmeste framtid?