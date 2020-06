Disse skipene er bekreftet til Star Wars: Squadrons

Denne uken annonserte EA endelig Star Wars: Squadrons, et spill med fokus på kampene i verdensrommet og i luften, hvor vi får spille som både New Republic og Galactic Empire etter hendelsene i filmen Star Wars: Return of the Jedi. Men hvilke skip kommer vi egentlig til å få fly? Hittil har totalt åtte stykker blitt presentert, fire fra hver side:

New Republic

A-Wing

- Ekstremt kjapt, men også vanskelig å navigere samt at det ikke har en astromech-droid

U-Wing

- Hovedsaklig ment for transport av tropper, kjent fra Rogue One, men brukes også i kamp

X-Wing

- Det mest ikoniske Star Wars-skipet av dem alle

Y-Wing - Overraskende smidig bombeskip



Galactic Empire



Tie Bomber

- Bombeskip med skamløs sprengkraft

Tie Fighter

- Klassisk Star Wars-skip som egentlig er ganske dødelig

Tie Interceptor

- Superraskt og bedre bevæpnet Tie med overlegen manøvrerbarhet

Tie Reaper - Hovedsaklig ment for transport av tropper, kjent fra Rogue One, men brukes også i kamp



Det gjenstår å se om det vil være flere skip i spillet, og det krysser vi fingrene for. I så fall, hvilke skip ønsker du deg mest, som ikke står på listen?