Disse spillene ble mest omtalt på Twitter i 2021

Vi har nettopp startet et nytt år, og derfor er det også en god anledning til å se tilbake på året som har gått og undersøke trendene som dominerte.

Naturligvis kan man ikke bare bruke én plattforms statistikker som vitne om hvilket spill som endte med å være aller størst, men for eksempel tall fra Twitter kan være med på å slå fast hvilke spill som har vært mest snakket om i 2021.

Tallene har nå dukket opp via Twitters blogg, og viser at det mest omtalte spillet på plattformen i 2021 var selveste Genshin Impact etterfulgt av Apex Legends og Ensemble Stars!.

Totalt sett har 2021 satt en rekord når det gjelder spill, ettersom det var "more than 2.4 BILLION Tweets about gaming, up 14% year over year and a more than 10x increase from 2017. And, Q4 2021 was the biggest quarter for gaming conversation ever on Twitter".