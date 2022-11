Disse spillene kommer i november

HQ

Frisk høstvind betyr vanligvis store spillutgivelser. Den lange spilltørken som har preget de siste månedene er endelig over og akkurat som i oktober kan vi se frem til flere spennende og etterlengtede lanseringer.

God of War: Ragnarök er selvfølgelig den største utgivelsen, selv om Pokémon Scarlet/Violet vil gi det hard konkurranse. Men la oss ikke glemme Sonic Frontiers, som ser ut til å bli det mest ambisiøse spillet i franchisen siden Sonic the Hedgehog fra 2006. La oss for all del håpe at resultatene blir mye bedre denne gangen...

Need for Speed-serien har vært i dvale siden 2019, men nå setter Criterion Games fart på motorene igjen med Need for Speed Unbound. Det britiske studioets tilbakekomst som hovedutvikler etter mange år som støttestudio er kjærkomne nyheter, og gitt deres tidligere suksess med Burnout-serien og det utmerkede Need for Speed: Hot Pursuit - har vi faktisk ganske høye forventninger til dette.

Ellers er det også verdt å holde øye med neste kapittel i The Dark Pictures Anthology, denne gangen med tittelen The Devil in Me, for ikke å glemme det helsprø Goat Simulator 3 og selvfølgelig Call od Duty: Warzone 2.