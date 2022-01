Disse var de mest googlede spillene, filmene og TV-seriene i 2021

HQ

Google har avslørt de største søketrendene for spill, film og TV i 2021. Og det kommer til å være noen veldig store overraskelser, spesielt på spill- og filmfronten. At FIFA 22 og Battlefield 2042 skulle komme på andre og tredjeplass var ingen stor overraskelse, men at et spill kalt PopCat skulle bli mest googlet i løpet av året var det nok ingen som regnet med. Om man nå kan kalle det for et spill da. Det er et "spill" der du klikker på en kjent meme-katt så mange ganger du orker. Vil du selv teste det kan du gjøre det her.

Her er topp 10-listen for spill:



PopCat

FIFA 22

Battlefield 2042

Monster Hunter Rise

Resident Evil Village

Genshin Impact

Call of Duty: Vanguard

Far Cry 6

Madden NFL 22

Metroid Dread



Retter vi blikket mot filmfronten har vi så klart fått storlanseringer som Black Widow og Dune (igjen plass to og tre), men lengst opp i toppen finner vi Eternals. Litt uventet igjen, kanskje.

Her er topp 10-listen for filmer:



Eternals

Black Widow

Dune

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Red Notice

Mortal Kombat

Cruella

Halloween Kills

Godzilla vs. Kong

Army of the Dead



Når det kommer til TV-serier er det få store overraskelser, og du har sikkert allerede klart å gjette hvilken serie som vant. Ja, Squid Game.

Her er topp 10-listen for TV-serier:





Squid Game

Bridgerton

WandaVision

Cobra Kai

Loki

Sweet Tooth

Lupin

Ginny and Georgia

True Beauty

BBB21



Føler du for å se enda flere lister kan du gjøre det på Google Trends.