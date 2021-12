Disse var de mest sette spilltrailerne i 2021

HQ

Det har vært mye snakk om og klaging på Battlefield 2042 siden det ble lansert i høsten. Spillet var nemlig ikke det mest velfylte, vellagde eller bugfrie fullprisspillet vi har fått i løpet av året, men selv om det skuffet mange har Dice i alle fall lyktes i å vinne i en kategori fra året som har gått. For GamesIndustry-biz har nemlig laget en liste over de mest sette trailerne til PC- og konsollspill fra 2021, og øverst på pallen (med rundt 22 millioner visninger) havnet Battlefield 2042 med dets såkalte "Reveal Trailer". Magic the Gathering Arena kapret andreplassen med 19,4 millioner visninger og rundt millionen bak dette finner vi Fortnite med 18,5 millioner visninger. Merk også at Battlefield 2042 i tillegg tok 15. plass med en gameplaytrailer som lokket rundt 11 millioner seere. Se listen i sin helhet nedenfor.