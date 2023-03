Distant Bloom får en sjarmerende ny gameplaytrailer

HQ

Distant Bloom er en sjarmerende indietittel som lanseres til PC senere i år. Her får vi i oppgave å gjenopprette en "øde verden" for å gjøre den til et blomstrende sted igjen, samtidig som vi finner ut hva som har skjedd med den.

Det utvikles av Ember Trail, med Kinda Brave som utgiver, og nå har vi fått en ny trailer, som inneholder mye gameplay hvor vi får følge "et mannskap av Alter rundt leirbålet mens de husker nok en dag med oppdagelser på Altra 3".

Her er hva vi kan forvente i henhold til pressemeldingen:



Utforsk en øde verden og gjenopprett dens blomstrende fortid med kraften fra planter!



Gi næring til nytt liv ved å lære å ta vare på en variert fremmed flora. Lek deg med plantestrukturer og skap et blomstrende økosystem!



Gjør høsten din om til oppskrifter, verktøy og gjenstander som du kan bruke til å bygge og forbedre hjemmebasen din.



Gjenforen det spredte mannskapet ditt i et samfunn der hvert medlem har sin egen historie å fortelle.



Utforsk villmarken for å avdekke historien til denne merkelige planeten. Hva - eller hvem - etterlot seg de forvirrende ruinene spredt over hele landet?



Endre verden! Dine handlinger vil påvirke ikke bare naturen, men også fremtiden til mannskapet ditt.