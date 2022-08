Den svenske utvikleren Ember Trail og utgiveren Kinda Brave har nettopp presentert et helt nytt eventyr hvor du får reise langt, langt hjemmefra. Etter å ha landet på en fremmed planet, er det opp til deg og mannskapet ditt å begynne å gjøre den beboelig.

Utgiveren beskriver Distant Bloom som et "botanical life-sim management game far away from home", som lanseres via Steam i 2023. Sjekk ut annonseringstraileren nedenfor.