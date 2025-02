DJ Khaled ryktes å ha sin egen radiokanal i Grand Theft Auto VI

HQ

Med tanke på at Rockstar i utgangspunktet aldri har delt noe av substans knyttet til Grand Theft Auto VI siden traileren i slutten av 2023, må vi ta all informasjon som sniker seg ut om spillet med en enorm grad av forsiktighet. Likevel er det siste ryktet som gjør rundene likevel iøynefallende.

Den beryktede og ofte nøyaktige Call of Duty leaker TheGhostOfHope har nå bestemt seg for å lekke litt informasjon om GTA 6, og hvordan spillet visstnok vil inneholde en radiostasjon som DJ Khaled er vert for, der musikeren spiller sine egne sanger som innbyggerne på Leonida County kan lytte til.

Lekkasjen går til og med videre til å hevde at det er potensial for andre virkelige artister å ha sine radiostasjoner også, noe som betyr at DJ Khaled bare kan være en av mange. Kanskje får vi se noen tilbakevendende musikere i GTA VI, kanskje Dr. Dre og Snoop Dogg, to stjerner som nylig tilbød sine talenter til Grand Theft Auto V.