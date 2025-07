Djevelen bærer Prada 2 sparkes i gang - originalbesetningen er tilbake! Nesten to tiår etter at Djevelen bærer Prada ble et popkulturelt fenomen, får den ikoniske motesatiren en oppfølger.

HQ Nå er det endelig offisielt: Djevelen bærer Prada 2 blir en realitet. Filminnspillingen startet 30. juni, perfekt timet for å feire 20-årsjubileet for den ikoniske komedien fra 2006. 20th Century Studios bekreftet nyheten på Instagram, og det beste? Den opprinnelige rollebesetningen er offisielt tilbake. Det betyr at Meryl Streep er tilbake som Miranda Priestly, Anne Hathaway gjentar sin rolle som Andy Sachs, og både Emily Blunt og Stanley Tucci er også om bord. Manusforfatter Aline Brosh McKenna og regissør David Frankel er også tilbake bak kulissene, noe som gir en følelse av kontinuitet til oppfølgeren. Oscar-vinneren Kenneth Branagh, som skal spille Mirandas ektemann - en rollefigur som bare ble nevnt kort i den første filmen - er også med på rollelisten. Historien forventes å dreie seg om et endret medielandskap: Miranda må navigere i en ny virkelighet, mens Emily (Blunt) har klatret til en toppstilling i luksusmoteverdenen. Filmen er foreløpig planlagt å ha premiere 1. mai neste år.