DJI avslører kameradronen Mavic 3 Classic

Her på Gamereactor er vi ganske glade i DJI sine droner, og nå har det akkurat blitt annonsert en ny. Den heter Mavic 3 Classic, som har fått et C1-sertifikat, noe som betyr at den kan brukes av piloter i A1 Open Category-seksjonen.

Den har samme 4/3 CMOS 20 megapixel-sensor, samme 46-minutters flytid og samme sentrale design, men uten teleobjektiv. Den kan gjøre opptak i 5,1K/fps eller 4K/120fps, og har en rekkevidde på hele 15 kilometer.

"Mavic 3-serien har alltid satt standarden for hva en drone skal kunne gjøre - helt fra den originale Mavic 3 til Mavic 3 Cine, som omveltet luftfotografering og cinematografi, og over til Mavic 3 Enterprise og Mavic 3 Thermal til profesjonelt arbeid. Nå prøver DJI med Mavic 3 Classic å gjøre teknologien tilgjengelig for enda flere kreative fotografer - både amatører som profesjonelle", sier Ferdinand Wolf, kreativ direktør hos DJI.

Mavic 3 starter på 16.499 kroner for dronen alene, men kan kjøpes sammen med en lader og en RC-N1-kontroller for 17.499 kroner, eller inklusiv lader og den nye, forbedrede DJI RC-kontrolleren med innebygd skjerm for 18.999 kroner.