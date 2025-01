Djimon Hounsou kritiserer systemisk rasisme i Hollywood

HQ

Djimon Hounsou er sannsynligvis den mest kjente skuespilleren som noensinne har kommet fra Benin, og sannsynligvis også en av de mest kjente afrikanske skuespillerne. Han har spilt i utallige filmer og franchiser opp gjennom årene, det være seg Marvel (Guardians of the Galaxy, Captain Marvel, What If...?), DC (Shazam, Aquaman, Black Adam), A Quiet Place: Day One, The King's Man, Gran Turismo, Rebel Moon, Charlie's Angels, Fast & Furious 7, The Legend of Tarzan, King Arthur: Legend of the Sword, How to Train Your Dragon 2, og en hel liste med andre også. Hounsou har selvsagt hatt en bemerkelsesverdig karriere allerede, en karriere som til og med har ført til Oscar-nominasjoner i Blood Diamond og In America, men til tross for dette har Hounsou sagt at han fortsatt møter systemisk rasisme i Hollywood.

I et intervju med CNN har Hounsou åpnet opp om hvordan han fortsatt sliter med å tjene til livets opphold i filmbransjen, og at hans erfaring er et eksempel på "systemrasisme". Mer spesifikt uttalte Hounsou :

"Jeg sliter fortsatt med å prøve å tjene til livets opphold. Etter 30 år ... kanskje de første 10 årene gikk med til å akklimatisere meg til bransjen, til å etablere meg. Men nå har jeg vært i bransjen og laget film i over to tiår, og jeg har to Oscar-nominasjoner og vært med i mange storfilmer, og likevel sliter jeg fortsatt med å tjene til livets opphold. Jeg er definitivt underbetalt.

"Det er et tegn på at systemisk rasisme ikke er noe man kan ta lett på. Den er så dypt forankret i så mange av de tingene vi gjør over hele linjen. Du kommer ikke over det. Du må bare takle det og overleve så godt du kan."

Dette er faktisk ikke første gang Hounsou har uttalt seg om lønnsforskjeller og systemisk rasisme i Hollywood, da han i 2023 ble sitert under et intervju med The Guardian for å si at han følte seg "lurt når det gjelder økonomi og når det gjelder arbeidsmengde også."