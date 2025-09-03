Djokovic håper å "ødelegge planene til de fleste" i US Open

HQ

Novak Djokovic håper han kan "ødelegge planene til de fleste" neste fredag, når han møter Carlos Alcaraz i semifinalen av US Open. Forventningen er at Jannik Sinner og Carlos Alcaraz skal kjempe i finalen, slik de gjorde i de to siste Grand Slam-turneringene, Wimbledon og Roland Garros. Til sammen har de vunnet de syv siste majorturneringene i herresingle.

"Vi vet at de er de to beste spillerne i verden. Alle forventer og ser frem til finalen mellom de to. Jeg skal prøve å ødelegge planene til de fleste" sa Djokovic etter å ha slått Taylor Fritz i kvartfinalen (og dermed utvidet sin 11-0-statistikk mot amerikaneren). Med seieren beviser Djokovic, til tross for sin alder, 38 år, og en viss inkonsekvens i andre turneringer, at han rasjonerer styrkene sine for de store turneringene: Han har nådd semifinalen i alle fire Grand Slams i år.

"Sinner må fortsatt vinne et par kamper for å komme til finalen. Men de spiller den beste tennisen av alle spillerne her. De har vært den dominerende kraften siden begynnelsen av turneringen. Men jeg kommer definitivt ikke til å gå med et hvitt flagg på banen. Det tror jeg ingen gjør når de spiller mot dem, men spesielt ikke jeg.

Jeg har spilt meg til nok en semifinale i en Grand Slam i år. Jeg har vært veldig jevn, mest jevn i slam-turneringer denne sesongen og det var det jeg sa i begynnelsen av året, hvor jeg ønsket å spille min beste tennis og gjøre de beste resultatene. Nå er vi her. Jeg har en ny sjanse, en ny sjanse, sa serberen, som leder 5-3 mot Alcaraz i innbyrdes oppgjør, inkludert 3-0 på hardcourt. Alcaraz er imidlertid på sitt beste nivå noensinne, og har vunnet 35 av de siste 36 kampene... bortsett fra Wimbledon-finalen, der han tapte for Sinner.