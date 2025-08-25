Djokovic "overlever" og gjør historisk prestasjon i Grand Slam, men med tvil om sin fysiske form

HQ

Novak Djokovic slo Learner Tien 6-1, 7-6(3), 6-2 i sin første kamp i US Open, og med det satte han en imponerende rekord: 75. strake seire i første runde i majorturneringer. Han er den første singelspilleren, menn eller kvinner, som har oppnådd det i den åpne æraen. 55 av disse var, som i søndagens kamp, i strake sett.

Serberen var bare 19 år da han nådde kvartfinalen i Roland Garros i 2006, der han tapte for Rafa Nadal i deres første kamp sammen. Etter det nådde han minst andre runde i alle Grand Slam-turneringene han spilte (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon og US Open).

Som du sikkert allerede vet, vant han 24 av disse, og nå er han på jakt etter sin rekordstore 25. Grand Slam-tittel, selv om den 38 år gamle serberen merker at kreftene begynner å svikte. Til tross for at han vant i strake sett, måtte Djokovic kjempe hardt mot Learner Tien, det amerikanske løftet født i 2005, året da Djokovic spilte sin første Grand Slam.

"Jeg startet bra. Litt over 20 minutter, første sett, jeg følte meg veldig bra", sa Djokovic om det første settet, 6-1. - Så ble det noen lange partier i starten av det andre settet, og da begynte jeg å føle meg veldig... Jeg vet ikke hvorfor. Jeg ble virkelig overrasket over hvor dårlig jeg følte meg i det andre fysisk.

"Jeg måtte levere mitt beste spill, og det gjorde jeg i det første settet. Spesielt i det andre var det om å gjøre å overleve på banen."

Han endte opp med å vinne det andre settet i tie break, og kom tilbake i det tredje settet. Men det er tvilsomt om Djokovic, hvis siste offisielle kamp var Wimbledons semifinale mot Jannick Sinner, og som kun prioriterer Grand Slams, virkelig kan holde stand fysisk mot de yngre spillerne i turneringen ... inkludert Carlos Alcaraz, som kan komme i veien for ham i semifinalen.