DLCene til Pokémon Sword/Shield får dokumentar-inspirert trailer

Et spill som helt sikker har solgt bra i juletida er Pokémon Sword/Shield til Nintendo Switch. Men Nintendo vil også gjerne at folk investerer i utvidelsespasset, som byr på en rekke nye eventyr.

I den forbindelse har de nå i julen lansert en ny trailer for utvidelsespasset, som inkluderer The Isle of Armor samt The Frozen Tundra.

Og det er faktisk en litt morsom trailer da den er laget som en naturdokumentar i beste David Attenborough-stil med en eldre britisk voice over. Den kan du se nedenfor.