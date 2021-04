Du ser på Annonser

Utvikler SNK har nylig annonsert at den andre DLC-karakteren i Season Pass 3 kommer til det anerkjente fightingspillet Samurai Shodown snart, og at det er Hibiki Takane fra The Last Blade 2.

Hun inntar spillet den 28. april, og det ventes ytterligere to DLC-karakterer senere inkludert i Season Pass 3.

Sjekk ut traileren for Hibiki Takane og noen bilder nedenfor.