Dockingstasjon og stativ kombineres i Alogics Bolt Plus

Å samle ulike produkter i én enhet blir stadig vanligere i disse dager. Smart-TV-er eliminerte behovet for eksterne systemer for å strømme innhold, smartklokker ser ut til å gjøre analoge klokker overflødige, og nå finnes det til og med en rekke smarthusprodukter som ser ut til å gjøre lignende ting.

Som en del av den nyeste episoden av Quick Look, har vi tatt en titt på en enhet som samler en dokkingstasjon og et stativ for bærbare datamaskiner, slik at du kan lagre den bærbare datamaskinen sikkert, mens du bruker den som en base for å koble til skjermer og så videre.

Kjent som Alogic Bolt Plus USB-C Docking Station with Stand, hvis du har vært på utkikk etter en hybrid enhet som ikke bare er et stativ eller en dokkingstasjon, kan dette være noe for deg. Men for å se om det er det, kan du se den nyeste Quick Look-episoden nedenfor for mer inngående tanker fra Magnus.