Doctor Strange 2-regissør slutter etter uenigheter

Mange jeg har snakket med sier det var "godt å bli ferdig med Marvel" etter Avengers Endgame, men vi skal ikke glemme at det både har kommet og vil komme enda flere filmer med kjente fjes fremover. Det virker bare som om enkelte av dem får en mer humpete vei enn ønsket.

Variety kan avsløre at Scott Derrickson nå ikke vil regissere Doctor Strange in the Multiverse of Madness likevel. Marvel sier i sin uttalelse at det skyldes kreative forskjeller og uenigheter, men at planen fortsatt er å starte produksjonen i mai. Uansett høres det altså ut som om vi ikke får en mer skrekk-fokusert Marvel-film med mindre selskapet finner en ny regissør med samme tanker som Derrickson hadde.