Doctor Strange in the Multiverse of Madness har fått trailer

De fleste av Marvel sine filmer henger som kjent sammen med hverandre siden de finner sted i samme univers, så selskapet har vært sparsomme med detaljer om Doctor Strange in the Multiverse of Madness før både Spider-Man: No Way Home og WandaVision. Nå er dog begge de to tilgjengelige i mesteparten av verden, så tiden har kommet for å rette fokuset mot Strange sin historie.

Ut av intet har vi fått den første traileren fra Doctor Strange in the Multiverse of Madness, og gledelig nok inneholder den ingen No Way Home-spoilere. Derimot refererer den til både WandaVision og What If...?, noe som helt klart pirrer nysgjerrigheten min. Derfor er det bare å håpe at ting ikke er like ille hva pandemien angår når filmen har premiere i mai.