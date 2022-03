Doctor Strange in the Multiverse of Madness-rykte bekreftet

HQ

Her kommer det åpenbare spoilere selv om dette i stor grad gjelder for de som ikke fulgte særlig nøye med på Super Bowl-traileren til Doctor Strange in the Multiverse of Madness, så les videre på eget ansvar.

HQ

For akkurat som med Spider-Man: No Way Home før premieren har det gått rykter om hvem og hva som skal være med i Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Særlig etter traileren over som ble vist som en del av Super Bowl. Blant annet er det mange som spisser ørene når en stemme som høres meget kjent ut sier "We should tell him the truth". Flere av oss trodde med en gang det var Patrick Stewart, noe som kunne tyde på at Professor X vil innta Marvel Cinematic Universe. Briten var raskt ute med å gi et vagt svar noen tok som en klar benektelse:

"Du vet, folk har imitert stemmen min helt siden jeg gikk på scenen for 60 år siden, så jeg kan ikke holdes ansvarlig for det."

Det var selvsagt en grunn til at han formulerte seg akkurat slik. I et nytt intervju med Jake Hamilton bekrefter Stewart med et glimt i øyet at det er hans stemme i traileren:

"Jeg kjente faktisk ikke igjen min egen stemme. Den hørtes annerledes ut. Om det skyldtes at jeg hadde en forkjølelse på den tiden eller hva. Jeg vet ikke, men jeg var forbløffet. Alt de så var bak skulderen min og jeg tror øreflippen min. Ikke noe mer. At det ville bli dratt såpass mange koblinger, men det gledet meg."

Nå skal det sies at han atter en gang er veldig forsiktig med hvordan han formulerer seg, så jeg drar det kanskje litt langt med å si at Stewart åpenbart bekrefter rollen i Doctor Strange. Jeg tror bare at han egentlig ikke planla å si "min", men "det som så ut som skulderen min" eller noe siden et lurt smil og resten av svaret får det til å virke som om Marvel har tipset om hvordan den talentfulle skuespilleren skal gi oss akkurat nok til å fortsatt være litt usikre. Kanskje skyldes det at de prøver å lure oss igjen? Vi får se i mai.