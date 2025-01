Doctor Strange vil ikke være en del av Avengers: Doomsday

HQ

Benedict Cumberbatch har avslørt at hans Marvel-trollmann Doctor Strange ikke kommer til å dukke opp i 2026s Avengers: Doomsday, men han vil ha en mye større rolle i oppfølgerfilmen Avengers: Secret Wars.

I en samtale med Variety sa Cumberbatch at grunnen til at han ikke er med i Doomsday har å gjøre med at "karakteren ikke passer inn i denne delen av historien." Etter å ha bekreftet at han ikke vil være med i filmen, sa han "er det en spoiler? Faen heller."

Cumberbatch hintet også om at vi kanskje får se en tredje frittstående Doctor Strange-film. Det er imidlertid sannsynlig at den filmen ligger mange år frem i tid, ettersom det er noen store MCU-hendelser vi må gå gjennom først. "De er veldig åpne for å diskutere hvor vi går videre," sa han. "Hvem vil du skal skrive og regissere den neste? Hvilken del av tegneseriehistorien vil du utforske slik at Strange kan fortsette å utvikle seg? Han er en veldig rik karakter å spille. Han er et komplekst, motsetningsfylt og plaget menneske som har ekstraordinære evner, så det er mye å rote med."

Doctor Strange er ikke på høyde med Captain America og Iron Man for folk flest, men han er en konstant i MCU, og en av de få store gjenværende fra tiden før Endgame. Med all sin magi og mystiske tull er han også en god måte å bortforklare eventuelle plotproblemer på.

Ville du gledet deg til en ny Doctor Strange-film?