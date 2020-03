Doctor Strange-regissør vil gjerne lage Hoth-basert Star Wars-skrekkfilm

Før Scott Derrickson lagde Doctor Strange, så lagde han faktisk to ganske suksessfulle skrekkfilmer, nemlig Sinister og Deliver Us From Evil, og nå har han en solid idé til en ny film i samme sjanger. Hva sier du til en Star Wars-skrekkfilm, som foregår på den iskalde planeten Hoth fra Star Wars: The Empire Strikes Back?

Det er nettopp det Derrickson gjerne vil lage, men han slår fast at han ikke har pitchet den til Disney, og det likner heller ikke et prosjekt de ville gitt et grønt lys til. Men her er hans originale idé:

"Just asked what kind of Star Wars movie I would make. I answered that I would make HOTH - an R-rated frozen planet horror film in the vein of The Thing or Lovecraft's In The Mountains of Madness, with zero connection to any previous characters or storylines".

Man kan jo alltids drømme, og det høres ut som en ganske fet film, eller hva?