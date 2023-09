Doctor Who 60th Anniversary Specials-trailer viser Ncuti Gatwas doktor

HQ

Den lengstlevende sci-fi-serien kommer tilbake senere i år. Etter 60 år på TV-skjermer over hele verden markerer Doctor Who denne imponerende milepælen om et par måneder med tre spesialutgaver av serien. I hver av episodene er David Tennant (kanskje den mest kjente av alle doktorene) tilbake i rollen, mens han vikarierer og baner vei for Ncuti Gatwa som skal ta over som den neste Doctor Who.

I spesialavsnittene vender en rekke ikoniske figurer og ansikter tilbake til serien, blant annet er Neil Patrick Harris med igjen, og det samme er Catherine Tates sidekick Donna.

Spesialepisodene vil debutere på BBC iPlayer i Storbritannia i november og på Disney+ i resten av verden, og når Gatwa tar over for fullt er neste komplette sesong av serien planlagt til 2024.

Se traileren for jubileumsspesialene nedenfor.