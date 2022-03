Doctor Who inntar Fortnite

HQ

Listen over samarbeid og crossovere i Fortnite blir stadig lengre, og nå har det blitt avslørt at Doctor Who har inntatt det enormt populære Battle Royale-spillet. Dette samarbeidet er imidlertid litt annerledes enn de vi har sett før, da Doctor Who ikke er tilgjengelig som en skin-pakke eller samling av kosmetiske gjenstander, men snarere som en Creative Mode-opplevelse der spillere må "ta for seg nye eventyr, oppdrag og kamper mens de utforsker ikoniske steder fra Whoniverse".

Som del av denne modusen må du finne og reparere TARDIS ved å reise til forskjellige Doctor Who-lokasjoner for å overvinne ulike utfordringer og unngå Daleks. Det vil også være en Rumble-modus der spillere må kjempe som enten en Time Lord eller en Dalek i en "all-out-kamp".

Merkelig nok er ikke dette en del av et offisielt samarbeid med Epic Games, da en pressemelding fra BBC eksplisitt sier: "Dette er en uavhengig opprettet Fortnite Creative-opplevelse og er ikke sponset, støttet eller administrert av Epic Games, Inc."

Hvis du er interessert i å sjekke ut Doctor Who Creative Mode-opplevelsen i Fortnite, er alt du trenger å gjøre å skrive inn følgende Island Code: 3610-1396-4646 og deretter starte spillet.