Doctor Who kommer til Magic: The Gathering i oktober

Wizards of the Coast avduket sitt nye spesialsett til Magic: The Gathering på helgens San Diego Comic-Con, der de bringer tilbake en annen populær popkulturell franchise og tilpasser den til sitt spillsystem, etter den nylige suksessen med The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth-settet.

Denne gangen er det den populære britiske sci-fi-serien Doctor Who som står for tur, og selskapet hyller den tidsreisende beskytteren av TARDIS med fire ferdigbygde Commander-kortstokker som spenner over 60 år med TV-serien og alle dens doktorer.

Doctor Who Commander-kortstokkene lanseres 13. oktober og kan forhåndsbestilles på nettet og i spesialforretninger. Du kan ta en titt på noen av de nye Magic-kortene nedenfor.