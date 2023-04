Doctor Who ser ut til å krysse over med Fortnite i år

HQ

Listen over populære franchiser som har blitt med i Fortnite gjennom årene er lang, men det ser ut til at dette vil utvides ytterligere i fremtiden, ettersom en ny lekkasje har hevdet at Doctor Who kommer til Epic Games' massivt populære battle royale senere i år.

Rapporten, som kommer fra GamingIntel, sier at crossoveren vil være en to uker lang begivenhet som ligner på Dragon Ball-arrangementet, og at den vil tilby en samling av både gratis og betalte belønninger, samt at det sannsynligvis vil være utfordringer å fullføre også.

Siden verken BBC eller Epic har kommentert eller bekreftet denne crossoveren må vi bare vente til dette blir gjort offisielt eller avkreftet - men forutsatt at det blir realisert kan du forvente at crossoveren stemmer overens med 60-årsjubileet for sci-fi-serien senere i år.