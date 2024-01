Doctor Who-showrunner varsler "forferdelige hemmeligheter" i julespesialen

HQ

Julen 2024 kan virke langt unna. Hvis du er som meg, er du fortsatt i ferd med å komme deg etter julen 2023, men Doctor Who ligger langt foran skjema, ettersom de allerede er i gang med innspillingen av julespesialen for 2024.

Russell T. Davies, en av showrunnerne for den nye serien av Doctor Who, la ut et bilde fra innspillingen på Instagram, og ga alle Doctor Who-fans litt å tenke på med bildeteksten. "God nyttårsaften! Og poenget er - der, rett bak oss, er et av kulissene fra juleepisoden 2024 av Doctor Who!"

"Fremtiden! Akkurat der. Men hvilke forferdelige hemmeligheter skjuler den ...?"



Vi trenger imidlertid ikke vente til neste jul for å se mer Doctor Who, for Ncuti Gatwas første ordentlige sesong begynner i mai, og skuespilleren har allerede signert for en sesong til.