Doctor Who: The Edge of Reality kommer i september

Doctor Who er nesten like britisk som te og fish and chips. Det er en ytterst populær serie, men den har aldri helt slått igjennom på spillmarkedet. Nå gir dog utviklerne Maze Theory det et nytt forsøk.

Doctor Who: The Edge of Reality er en forbedret og utvidet utgave av utviklernes tidligere The Edge of Time, som utelukkende kom til VR-plattformer. Det nye spillet kan derimot spilles uten VR, og utvikleren lover på deres Steam-side et spennende eventyr som skal utforskes i førsteperson.

Du kan se nærmere på spillet i traileren nedenfor. Her avsløres også spillets lanseringsdato som er den 10. september til PC, PlayStation, Xbox og Switch.