Dodge jobber for en Viper-erstatning oppkalt etter en annen slange
Copperhead kommer tilbake!
Dodge Viper er ikonisk, men det ser ut til at den snart enten vil bli erstattet eller dele rampelyset med en annen halo-sportsbil fra Dodge - en oppkalt etter en annen slange.
Som Motor1 rapporterer, har Dodge offisielt bekreftet planene for en ny sportsbil, som gjenoppliver det legendariske Copperhead-navnet, og som få kanskje husker. Den blir omtalt som en "neste generasjons flaggskip ytelsesmaskin". Den er forventet rundt 2028, og er satt til å kombinere "amerikansk overflod" med elektrifisert ytelse - om dette refererer til en hybrid drivlinje er foreløpig ukjent.
Insidere antyder at Copperhead kan bruke en hybrid twin-turbo inline-sekser eller til og med et helelektrisk tri-motoroppsett som produserer godt over 1000 hestekrefter.
Dodge insisterer på at dette ikke er en muskelbil i tradisjonell forstand, men snarere en sportsbil, med kjøreegenskaper og en pris som matcher.