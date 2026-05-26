Dodge jobber for en Viper-erstatning oppkalt etter en annen slange

Dodge Viper er ikonisk, men det ser ut til at den snart enten vil bli erstattet eller dele rampelyset med en annen halo-sportsbil fra Dodge - en oppkalt etter en annen slange.

Som Motor1 rapporterer, har Dodge offisielt bekreftet planene for en ny sportsbil, som gjenoppliver det legendariske Copperhead-navnet, og som få kanskje husker. Den blir omtalt som en "neste generasjons flaggskip ytelsesmaskin". Den er forventet rundt 2028, og er satt til å kombinere "amerikansk overflod" med elektrifisert ytelse - om dette refererer til en hybrid drivlinje er foreløpig ukjent.

Insidere antyder at Copperhead kan bruke en hybrid twin-turbo inline-sekser eller til og med et helelektrisk tri-motoroppsett som produserer godt over 1000 hestekrefter.

Dodge insisterer på at dette ikke er en muskelbil i tradisjonell forstand, men snarere en sportsbil, med kjøreegenskaper og en pris som matcher.