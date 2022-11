DokeV har blitt utsatt til 2024

HQ

Husker du DokeV? Spillet ble vist frem via en ganske eksplosiv gameplaytrailer på Gamescom i 2021 som umiddelbart vekket interessen til mange entusiaster. Siden den gang har vi ikke hørt så mye, men spillet var egentlig planlagt utgitt i 2023.

Men slik blir det ikke lenger. Studioet bak, Pearl Abyss, bekrefter via deres seneste kvartalsrapport at de ikke lenger kan gi ut spillet i 2023 og at lanseringen er utsatt til 2024.

Så hvorfor? Vel, det ser ut til å være fordi de blør ansatte, og derfor legger de alt inn i å fullføre Crimson Desert først, i stedet for å utvikle videre på DokeV.

"DokeV along with Crimson Desert is being developed meeting our internal development roadmap. However since this year our core development team is immersing itself on developing Crimson Desert, we will do our best so that for DokeV we will be able to disclose additional information as they are done," sier CEO Heo Jin-young.