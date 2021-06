Doki Doki Literature Club Plus får fysisk utgave i Europa

Doki Doki Literature Club Plys, et psykologisk skrekkspill med en sjarmerende anime-stil, får fysisk utgave i Europa til Nintendo Switch, PS4 og PS5. Lanseringsdatoen for disse utgavene er 24. september og det er nå mulig å forhåndsbestille her.

I tillegg til et eksemplar av spillet inkluderer denne utgaven noen ekstra godbiter. Disse inkluderer en digital versjon av spillets soundtrack (nedlastingskoden er printet på en diskett), et sett med 17 klistremerker og et Doko Doki Literature Club-medlemskort.

Se utgaven på bildet nedenfor.