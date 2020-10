Du ser på Annonser

The Secret of Monkey Island blir sett på som et av tidenes beste spill. Det er blant LucasArts' aller beste verk, et spill som er like morsomt nå som det var for 30 år siden.

For å feire spillets 30-årsjubileum har YouTuberen "onaretrotip" sluppet en dokumentar kalt The Making of Monkey Island. Den byr på 82 minutter fylt med gameplay, relevante intervjuer og andre godsaker som gjør at tiden bare flyr forbi mens man ser på.

Vi kan med andre ord varmt anbefale denne.