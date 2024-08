Dokumenter dine endeløse svadaer med stil med Teenage Engineerings TP-7

HQ

I dag kan du ta opp lyd og lage lydmemoer uten å trenge ekstra teknologi. Takket være programvare på mobiltelefoner er det enklere enn noensinne å ta opp dine egne endeløse (og sannsynligvis usammenhengende, hvis du er oss) svadaer for å reflektere over dem på et senere tidspunkt. Men hva om du ønsker å gjøre dette på en mer offisiell og genial måte?

Det er her Teenage Engineerings TP-7 kommer inn i bildet, for dette er et praktisk stemmeopptaksapparat som gjør det mulig å ta opp lyd og deretter enkelt lytte til den ved å skrubbe og bruke det platespillerlignende hjulet til å spole tilbake eller fremover. TP-7 har også et veldig nyttig system som gjør det mulig å transkribere raskt og enkelt ved hjelp av en egen innebygd programvare, slik at du slipper å gjøre lyd om til skriftlig tekst.

Hvis du vil vite mer om Teenage Engineering TP-7, kan du se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker.