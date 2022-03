Dolmen kommer visst i mai

HQ

Xbox Store og PlayStation Store har vist seg å være utmerkede kilder for avsløringer av lanseringsdatoer lenge før noe offisielt bekreftes, og nå er førstnevnte i gang igjen. På Xbox Store kan du nå se at lanseringsdatoen sies å være den 20. mai, tross at utgiveren selv ikke har sagt noe. Ettersom dette er en fredag og da sannsynligvis ikke en plassholderdato - vil vi si at sjansene er gode for at opplysningene stemmer.

Utenom Xbox kommer det også til både PC og PlayStation. Nedenfor finner du en trailer og utvalgte bilder.