Dolph Lundgren kunngjør at han er kreftfri

HQ

For noen år siden begynte en svært trist nyhet å rulle da Dolph Lundgren (trolig best kjent som Ivan Drago i Rocky -serien, men han har også spilt i blant annet The Expendables og Aquaman) avslørte at han hadde fått en dødelig kreftdiagnose, og at han hadde to år igjen å leve. Lundgren bestemte seg for at legens diagnose ikke skulle gjelde for ham, og fortsatte å kjempe mot sykdommen, samtidig som han spilte i en rekke filmer, og nå har han en bemerkelsesverdig nyhet å dele.

I en video på Instagram avslører Lundgren at han nylig har gjennomgått en operasjon for å fjerne den siste svulsten i kroppen, og at han nå er helt kreftfri. Den 67 år gamle stjernen uttalte følgende:

"Her er jeg på UCLA, jeg er i ferd med å gå inn og bli kvitt den siste svulsten. Siden det ikke er noen kreftceller i kroppen min lenger, antar jeg at jeg vil være kreftfri, så jeg ser frem til denne prosedyren."

Hvis du trenger litt gode nyheter denne fredagen, håper vi at dette kan bidra til å lyse opp dagen din.