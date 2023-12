Dome-King Cabbage er det merkeligste monstersamle-spillet du har sett

Under Day of the Devs: The Game Awards Edition viste utvikleren Cobysoft Co. og utgiveren Hyper Real frem et nytt glimt av det kanskje merkeligste spillet mange noensinne har sett.

Spillet går under navnet Dome-King Cabbage, og er en visuell roman som går ut på å samle på monstre, og der spillerne utforsker en fantasifull 3D-verden inspirert av leirdioramaer fra 90-tallets spillesker. Ja, det er mange merkelige ord, og traileren hjelper ærlig talt ikke akkurat til å forstå hva dette uvanlige spillet har å by på.

Det vi vet, er at målet med spillet er å fullføre et jobbintervju for å gjøre seg fortjent til den sjeldne tittelen Dome-King. Vi får vite at hovedpersonen, Mush, er i stand til å se verden gjennom linsen til et rollespill for monstersamlere, og under et vanlig jobbintervju tar Mush seg selv med til Crumb Island for å jakte på tittelen Dome-King.

Hvis denne informasjonen ikke hjelper deg med å forstå hva Dome-King Cabbage har å by på, kan du se den siste traileren for spillet nedenfor. Det vil etter hvert lanseres på PC og Nintendo Switch, selv om det foreløpig ikke er noen lanseringsdato i tankene.