Dominion: Prequel to the Exorcist Regissøren angrer på at han laget filmen

Å gi nytt liv til gamle klassiske skrekkfilmfranchiser er noe Hollywood virkelig elsker, og dette er noe The Exorcist har måttet tåle ikke bare én, men to ganger nå. På begynnelsen av 2000-tallet fikk Warner Bros. det for seg å prøve å lage en prequel-serie basert på originalfilmen, noe som ærlig talt gikk fryktelig galt, noe regissøren av en av filmene nå innrømmer, og til og med åpent sier at han angrer på at han var involvert i.

I dette tilfellet er det Dominion: Prequel to the Exorcist, oppfølgeren til Exorcist: The Beginning fra 2004, et makeløst rot der fem forskjellige manusforfattere forsøkte å bidra, og da filmens regissør Paul Schrader nylig snakket med MovieWeb, sa han :

"Jeg burde ikke ha gjort det. Det var ikke noe jeg egentlig var egnet til. Jeg trodde jeg kunne klare det, men hvis jeg fikk muligheten igjen, ville jeg sagt: 'Jeg tror jeg vil holde meg til det jeg er best til'."

Man kan lure på om David Gordon Green også vil se tilbake på sitt forsøk om 20 år og tenke det samme.

Hva husker du av The Exorcist filmer fra 2000-tallet, og hva synes du om Gordon Greens siste forsøk?