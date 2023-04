Donald Glover er klar for å gjenta rollen som Lando Calrissian

Som skuespiller, musiker, forfatter, regissør og produsent er Donald Glover et stort navn i Hollywood. For Star Wars-fans er han kanskje mest kjent for å ha spilt den yngre versjonen av Lando Calrissian i Solo: A Star Wars Story.

Mens filmen fra 2018 ble møtt med en stort sett lunken mottakelse, er det fans som ønsker å se Glover komme tilbake som Lando i fremtiden. Glover ser også ut til å være åpen for å gjenta rollen, da han i et intervju med GQ avslørte sin forkjærlighet for karakteren.

"Lando er som sjarm inkarnert, som du vet, han er en slags maverick, som jeg ikke tror det er mye av lenger. Som, du vet, det er vanskelig å være som den glatte snakkeren i dag, vet du. Men jeg tror det også er der faren er. Det er som, hvor nær kan du komme uten å snuble over det? Jeg mener, jeg ville elske å spille Lando igjen. Det er en morsom tid å være ham. Det må bare være riktig, det må bare være den riktige måten å gjøre det på."

Vil du se Donald Glover tilbake som Lando?