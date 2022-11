Donald Glover klar for Community-filmen

HQ

I begynnelsen av oktober ble det endelig bekreftet at Community-karakteren Abed Nadir alltid hadde rett, serien ville avsluttes med seks sesonger og en film (noe han annonserte for lenge siden), etter at Peacock ga grønt lys til den manglende delen som var filmen. Den vil bli regissert av Community-skaperen Dan Harmon, og de fleste av stjernene er bekreftet å komme tilbake, bortsett fra Donald Glover og Yvette Nicole Brown.

Selv om begge selvfølgelig er avgjørende for den genuine følelsen, ble spesielt Glover sett på som viktig fordi vennskapet hans med Abed var en av de viktigste tingene som gjorde Community så unikt. Heldigvis er Glover nå bekreftet for filmen, ifølge et intervju med Harmon hos Variety:

"For lack of a better word, there was a ball fumbled... [Glover] is down to clown. Man, I would not want to think about making [the movie] without Donald."

Selv om vi definitivt ser frem til mer "Troy and Abed in the Morning!", håper vi virkelig at ting ordner seg med Yvette Nicole Brown også, som i så fall betyr at hele den originale rollebesetningen (bortsett fra Chevy Chase) er tilbake for mer Community-magi.