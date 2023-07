Donald Glover skal skrive manuset til Lando Disney+-serie

HQ

Nylig kunngjorde regissøren av Haunted Mansion, Justin Simien, at han forlater Disney+-serien om Lando Calrissian, noe som fikk mange til å lure på hva som blir seriens neste steg. Det ser ut til at svaret blir Lando selv (eller i det minste den nye, yngre Lando), ettersom Donald Glover skal ta over rollen som forfatter for serien, i tillegg til å spille hovedrollen.

Som Above the Line skriver, skal Glover skrive manuset sammen med broren Stephen Glover. Det er ikke nevnt noe om handlingen akkurat nå, om Billy Dee Williams vil gjenta sin berømte rolle, eller når vi kan forvente å se serien på strømmetjenesten, men det er ingen tvil om at disse endringene og de pågående streikene betyr at Lando fortsatt er tidligst et par år unna.

Vi fikk først se Glovers Lando i spinoff-filmen Solo, som førte til at nettopp denne serien ble annonsert på Disney Investor Day i 2020.

Ser du frem til en spinoff-serie om Lando?