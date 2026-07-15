Donald Trump beordrer gjenopptakelse av ICE-trafikkontroller etter skytingene denne måneden

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USAs president Donald Trump har lagt ut en uttalelse på sosiale medier der han beordrer sitt kabinett til umiddelbart å gjenoppta ICE-trafikkontroller og arrestasjoner som en del av sin strategi for innvandringskontroll.

Det amerikanske immigrasjons- og tollkontrollbyrået (ICE) hadde fått ordre om å innstille slike kontroller etter protester mot drapene på to borgere – den ene av colombiansk opprinnelse og den andre meksikansk – begått av tjenestemenn i to skytingsepisoder i Maine og Texas i juli i år. De føderale myndighetene har ikke fremlagt noen bevis som støtter påstandene om at ingen av de to mennene utgjorde en trussel mot ICE-betjentene eller mot allmennheten, noe som ville rettferdiggjøre bruk av dødelig makt for å pågripe dem.

«Dette er ikke en endring i politikken, men en midlertidig pause», sa Tom Homan, Trumps grensepolitiske rådgiver, til Fox News Channel (ifølge Reuters). Mindre enn 24 timer senere ble det utstedt en presidentordre om å gjeninnføre kontrollene.

Med disse to ofrene har antallet personer som er skutt og drept under føderale innvandringshåndhevelsesoperasjoner siden januar 2025 – da Trump innledet masseutvisninger – steget til syv.