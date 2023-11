Donald Trump får sin egen biografiske film

HQ

Vedder på at du ikke hadde dette på bingokortet ditt for 2023. Big Donny T skal få sin egen biografi. The Apprentice har allerede fått noen skuespillere på plass, og Sebastian Stan skal spille en yngre versjon av Trump.

Maria Bakalova (Borat 2, Guardians of the Galaxy 3) skal spille Ivana Trump, og Jeremy Strong (Succession, The Gentlemen) skal spille Roy Cohn. Filmen skal følge Trump mens han forsøker å bygge opp eiendomsimperiet sitt. Filmen kommer fra den iranske filmskaperen Ali Abbasi.

Det er ikke sagt noe om når filmen kan komme ut, men siden Donald Trump for tiden er under rettssak og fortsatt planlegger å stille til presidentvalget i USA i 2024, er det sannsynlig at den oransje mannen fortsatt vil være i overskriftene når filmen kommer ut.

Takk, Deadline.