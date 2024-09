Donald Trump-filmen The Apprentice vises frem i dette korte klippet

HQ

Etter mye om og men ser det ut til at Donald Trump-filmen The Apprentice endelig har funnet en utgiver, i hvert fall i USA, der det er kunngjort at filmen i første omgang vil bli vist på et begrenset antall kinoer fra 11. oktober.

Filmen følger Trump i hans yngre dager og hvordan hans forhold til den den gang beryktede advokaten Roy Cohn kom til å forme mye av hans personlighet og ufiltrerte væremåte. Hvorvidt det blir en global premiere på The Apprentice gjenstår å se, men inntil videre kan du se et kort klipp fra filmen nedenfor.

Hva synes du, gjør Sebastian Stan det bra som Donald Trump?