Donald Trump vil forandre Hollywood med hjelp fra Mel Gibson og Sylvester Stallone

Det er ikke noe nytt at Hollywood beskyldes for å være venstrevridd, og allerede på 1940-tallet gikk Ronald Reagan etter påståtte kommunister i filmbransjen. Så sent som under fjorårets presidentvalg i USA så vi Hollywood-stjerner stille seg opp en etter en bak Kamala Harris - og én som ikke er helt fornøyd med dette, er den påtroppende presidenten Donald Trump.

Nå vil han endre på det, og har utnevnt det han kaller spesialambassadører via sin egen sosiale medietjeneste, Truth Social. Tanken er at disse personene skal være hans øyne i et angivelig svært urolig Hollywood og rapportere til Trump, som så vil handle ut fra tilbakemeldingene. Så hvilke stjerner har han da valgt? Trump skriver :

"Det er meg en ære å kunngjøre at Jon Voight, Mel Gibson og Sylvester Stallone skal være spesialambassadører for et flott, men svært urolig sted, Hollywood, California."

Takket være Jon Voight, Mel Gibson og Sylvester Stallone vil Hollywood angivelig nå Gullalderen (vanligvis definert som 1927-1960) igjen :

"De vil tjene som spesialutsendinger for meg med det formål å bringe Hollywood, som har mistet mye virksomhet de siste fire årene til utlandet, TILBAKE - STØRRE, BEDRE OG STERKERE ENN NOEN GANG FØR! Disse tre meget talentfulle menneskene vil være mine øyne og ører, og jeg vil få gjort det de foreslår. Det vil igjen bli, som USA selv, Hollywoods gullalder!"

Variety kontaktet Mel Gibson som hevdet at han ikke hadde hørt noe om det på forhånd og derfor ble tatt på senga, men sa samtidig at han selvfølgelig ville være der. Gibson er den yngste i gjengen med sine 69 år (Stallone er mellombarnet med sine 78 år og Jon Voight er mer eller mindre voksen med sine 86 år) og har lenge hatt et kjølig forhold til Hollywood etter antisemittiske uttalelser.

Nøyaktig hvordan disse noe aldrende herrene vil påvirke Hollywood, er noe uklart. Mel Gibson er den eneste av dem som fortsatt har en rimelig sterk posisjon i Hollywood, og vi får se om fire år om den amerikanske filmindustrien har vendt tilbake til gullalderen igjen takket være disse spesielle ambassadørene.

Hva tror du om utsiktene for at dette skal lykkes?