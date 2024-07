Donald Trumps Twitch-konto gjenopprettet etter mer enn tre år

HQ

For over tre år siden bestemte Twitch seg for å utestenge eks-president Donald Trump fra Twitch av bekymring for at han ville forsøke å sette i gang flere voldelige forsøk på å ta over makten i USA, som den 6. januar 2021.

På den tiden sa Twitch: "Vi har suspendert president Trumps Twitch-kanal på ubestemt tid på grunn av den pågående risikoen for ytterligere oppfordring til vold", noe som faktisk var andre gang han ble suspendert. Den første var et midlertidig forbud i 2020, da Trump sendte en strømming av en tale fra 2016 der han omtalte meksikanere som "voldtektsmenn".

Nå har imidlertid Twitch tilsynelatende endret holdning, og Trumps konto er gjeninnført, rapportert av Techcrunch og andre via Threads. Twitch selv begrunner avgjørelsen på følgende måte (via Rod Breslau) :

"Vi gjeninnsatte tidligere president Trumps kanal. Vi mener det er verdifullt å høre fra presidentkandidater direkte, når det er mulig. Trump er nå den offisielle republikanske presidentkandidaten i USA."

Hva synes du om avgjørelsen, er det riktig av Twitch, eller burde avgjørelsene basert på Trumps tidligere oppførsel ha rettferdiggjort en fortsatt suspensjon?